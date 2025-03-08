نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (18): الدحيل يقابل الأهلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، حيث يلعب العربي مع الشمال الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الوكرة مع قطر، والدحيل مع الأهلي.
النتائج المسجلة في الجولة (18)
الريان × الخور 5-1
أم صلال × الغرافة 0-1
الشحانية × السد 0-5
ترتيب فرق المقدمة
1- السد: 40 نقطة
2- الدحيل: 38 نقطة
3- الغرافة: 37 نقطة
4- الأهلي: 29 نقطة
5- الريان: 27 نقطة