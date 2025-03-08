دوري نجوم قطر (18): الدحيل يقابل الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، حيث يلعب العربي مع الشمال الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الوكرة مع قطر، والدحيل مع الأهلي.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

الريان × الخور 5-1

أم صلال × الغرافة 0-1

الشحانية × السد 0-5

ترتيب فرق المقدمة

1- السد: 40 نقطة

2- الدحيل: 38 نقطة

3- الغرافة: 37 نقطة

4- الأهلي: 29 نقطة

5- الريان: 27 نقطة