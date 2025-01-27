تحت رعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي ينظم مبادرة رياضية لموظفي القطاع المالي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يُنظِّم المصرف المركزي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، “سباق المصرف المركزي للجري”، وذلك بمشاركة أكثر من 4 آلاف متسابق ومتسابقة من موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي والجمهور.

وبحسب “وام”، يأتي سباق المصرف المركزي للجري، الذي يُقام يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 في جزيرة الحديريات بأبوظبي، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي نصت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المجتمعية المتعلقة بالصحة البدنية والرياضية، حيث يهدف السباق إلى تعزيز الصحة وإلهام الجمهور لتبني نمط حياة أكثر نشاطاً لتكون نهجاً للمحافظة على الصحة والانتاجية.

ويوفِّر سباق المصرف المركزي للجري خيارات المشاركة في مسافات 1 كم و3 كم و5 كم و10 كم، مما يتيح للأفراد من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية المشاركة والمنافسة.

ويتضمن السباق مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، والتي تنطلق من الساعة 4 بعد الظهر.