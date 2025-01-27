الدوري الإسباني (21): ألافيس يواجه سيلتافيغو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، بلقاء ديبورتيفو ألافيس وسيلتافيغو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

رايو فاليكانو × جيرونا 2-1

ريال سوسيداد × خيتافي 0-3

أتلتيك بلباو × ليجانيس 0-0

برشلونة × فالنسيا 7-1

بلد الوليد × ريال مدريد 0-3

لاس بالماس × أوساسونا 1-1

أتلتيكو مدريد × فياريال 1-1

إشبيلية × إسبانيول 1-1

ريال مايوركا × ريال بيتيس 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 49 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 45 نقطة

3- برشلونة: 42 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 40 نقطة

5- فياريال 34 نقطة