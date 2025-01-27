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الدوري الإسباني (21): ألافيس يواجه سيلتافيغو

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الدوري الإسباني (21): ألافيس يواجه سيلتافيغو

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، بلقاء ديبورتيفو ألافيس وسيلتافيغو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (21)
رايو فاليكانو × جيرونا 2-1
ريال سوسيداد × خيتافي 0-3
أتلتيك بلباو × ليجانيس 0-0
برشلونة × فالنسيا 7-1
بلد الوليد × ريال مدريد 0-3
لاس بالماس × أوساسونا 1-1
أتلتيكو مدريد × فياريال 1-1
إشبيلية × إسبانيول 1-1
ريال مايوركا × ريال بيتيس 0-1

ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 49 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 45 نقطة
3- برشلونة: 42 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 40 نقطة
5- فياريال 34 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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