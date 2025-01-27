اختصارات لا تعرفها في برنامج Word

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 08:49 صباحاً - اكتشف اختصارات الكيبورد المفيدة في Microsoft Word

يعتبر Microsoft Word أحد أهم البرامج المكتبية المستخدمة في جميع أنحاء العالم لإنشاء المستندات وتحريرها. وعلى الرغم من أن العديد من المستخدمين لديهم معرفة جيدة بكيفية استخدام الأوامر الأساسية في Word، إلا أنه هناك مجموعة من الاختصارات المجهولة التي يمكن أن تزيد من كفاءتك وسرعة عملك. في هذه المقالة، سنتعرف على بعض هذه الاختصارات الرائعة.

أهمية اختصارات لوحة المفاتيح

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح يمكن أن يقلل من الوقت المستغرق في تنفيذ المهام المتكررة على الكمبيوتر. بدلاً من التنقل عبر القوائم والأدوات باستخدام الفأرة، يمكنك ببساطة الضغط على بضعة مفاتيح للقيام بنفس المهام. هذا يمكن أن يكون خاصةً مفيداً عند العمل مع مستندات طويلة أو معقدة.

اختصارات أساسية قد لا تعرفها

إليك بعض الاختصارات المفيدة التي ربما لم تكن على دراية بها:

Ctrl + D: فتح صندوق حوار الخط لتغيير نوع وحجم الخط بسرعة.

فتح صندوق حوار الخط لتغيير نوع وحجم الخط بسرعة. Ctrl + F: فتح نافذة البحث للعثور على كلمة أو عبارة معينة داخل المستند.

فتح نافذة البحث للعثور على كلمة أو عبارة معينة داخل المستند. Ctrl + Shift + C: نسخ تنسيق النص المحدد، بحيث يمكنك تطبيقه على نص آخر بسهولة.

نسخ تنسيق النص المحدد، بحيث يمكنك تطبيقه على نص آخر بسهولة. Ctrl + T: إعداد تعليق متدلٍ للنص، وهي طريقة مفيدة لإبراز بعض الأجزاء في مستندك.

إعداد تعليق متدلٍ للنص، وهي طريقة مفيدة لإبراز بعض الأجزاء في مستندك. Ctrl + Shift + N: إعادة النص المحدد إلى النمط العادي، وهو أمر مفيد لاستعادة الشكل الأصلي للنص بسرعة.

اختصارات لتحسين التنقل والتنظيم

العمل مع مستندات كبيرة يمكن أن يكون مرهقًا، ومع ذلك، يمكن لبعض الاختصارات تحسين تنقل المستند والتنظيم:

Ctrl + End: الانتقال بسرعة إلى نهاية المستند.

الانتقال بسرعة إلى نهاية المستند. Ctrl + Home: العودة السريعة إلى بداية المستند.

العودة السريعة إلى بداية المستند. Alt + Shift + D: إدراج التاريخ الحالي في المستند، وهو ما يكون مفيداً عند الحاجة إلى توثيق مواعيد تحرير المستند.

إدراج التاريخ الحالي في المستند، وهو ما يكون مفيداً عند الحاجة إلى توثيق مواعيد تحرير المستند. Alt + Shift + T: إدراج الوقت الحالي في المستند.

اختصارات تنسيق النصوص

يمكنك أيضًا استخدام اختصارات لوحة المفاتيح لعمليات تنسيق النص السريعة والفعالة، بما في ذلك ضبط المحاذاة وإنشاء القوائم المنقطة أو المرقمة:

Ctrl + E: محاذاة النص إلى الوسط.

محاذاة النص إلى الوسط. Ctrl + L: محاذاة النص إلى اليسار.

محاذاة النص إلى اليسار. Ctrl + R: محاذاة النص إلى اليمين.

محاذاة النص إلى اليمين. Ctrl + Shift + L: تطبيق قائمة نقطية على الفقرة المحددة.

تطبيق قائمة نقطية على الفقرة المحددة. Ctrl + M: زيادة المسافة البادئة للفقرة.

باستخدام هذه الاختصارات في Microsoft Word، يمكنك إنجاز عملك بسرعة وكفاءة أكبر. جرب هذه الأوامر المختلفة في مستنداتك القادمة واختبر مدى تأثيرها الإيجابي على إنتاجيتك وفاعليتك.