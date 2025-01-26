6 عوامل تعرض بشرتك للجفاف في الصيف

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

من الشائع أن تتعرض البشرة للجفاف في فصل الشتاء، ولكن هناك عدة عوامل قد تساهم في تحفيز الجفاف في الصيف أيضًا، مما يهدد صحة البشرة ويسبب مشكلات متنوعة.

هناك العديد من العوامل التي تساهم في جفاف البشرة خلال فصل الصيف، ومن أبرزها:

– التعرق الزائد: يؤدي التعرق المستمر إلى فقدان البشرة للرطوبة الطبيعية، مما يزيد من فرصة جفافها.

– الاستحمام المتكرر: خاصة بالماء الساخن، إذ يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة، مما يساهم في جفافها.

– التعرض المباشر لأشعة الشمس: الأشعة فوق البنفسجية تضر بالطبقة الخارجية للبشرة وتسبب جفافها.

– السباحة في حمامات السباحة: تحتوي مياه المسابح عادةً على الكلور الذي يعمل على تجفيف البشرة والشعر.

– استخدام تكييف الهواء: يسبب الهواء الجاف الناتج عن المكيفات سحب الرطوبة من البشرة، مما يؤدي إلى جفافها.

– تناول بعض الأدوية: قد تحتوي بعض الأدوية على آثار جانبية تؤدي إلى جفاف البشرة.

لحماية البشرة من الجفاف في الصيف، يُنصح باستخدام مرطبات مناسبة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.