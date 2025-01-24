مخاطر المخدرات المخلقة: تهديد حقيقي للشباب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 05:52 مساءً - تنتشر في الآونة الأخيرة أنواع جديدة من المخدرات المخلقة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على صحة الشباب ومستقبلهم. هذه المخدرات، التي تُصنع في مختبرات سرية، تتميز بتركيبات كيميائية معقدة وخطيرة، وتؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي والدماغ.

ما هي المخدرات المخلقة؟

المخدرات المخلقة هي مواد مخدرة يتم تصنيعها في المختبرات بطرق غير قانونية، باستخدام مواد كيميائية مختلفة، بما في ذلك المبيدات الحشرية والمذيبات. تتميز هذه المخدرات بقدرتها على التسبب في إدمان شديد وسريع، وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية والجسدية تفوق بكثير المخدرات التقليدية مثل الحشيش والبانجو.

أمثلة على المخدرات المخلقة:

الشابو: مادة منشطة قوية تسبب زيادة في الطاقة والنشاط، ولكنها تؤدي إلى الأرق، الهلاوس، والعدوانية.

الآيس: مادة شبيهة بالشابو ولكنها أقوى وأكثر خطورة، وتسبب أضرارًا جسيمة للدماغ والقلب.

الكريستال ميث: مادة شديدة الإدمان تسبب أضرارًا نفسية وجسدية بالغة، وتؤدي إلى الهذيان والهلوسة.

أضرار المخدرات المخلقة:

الأضرار العصبية: تدمر المخ وتسبب تلفًا في الجهاز العصبي المركزي.

الأضرار الجسدية: تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الكبد والكلى، والسرطان.

الأضرار النفسية: تسبب الهلوسة، الأوهام، الاكتئاب، والعنف.

الإدمان: تؤدي إلى إدمان شديد يصعب علاجه.

الوفاة: يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة من المخدرات المخلقة إلى الوفاة.

كيف تحمي نفسك وأحبائك من خطر المخدرات؟

التوعية: نشر الوعي بمخاطر المخدرات بين الشباب والأسر.

التواصل: التواصل المفتوح بين الآباء والأبناء حول مخاطر المخدرات.

الدعم: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشباب.

العلاج: في حالة الإدمان، يجب البحث عن علاج فوري في مراكز متخصصة.