الدوري الهولندي (20): هيراكليس يلاقي أوتريخت

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 11:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، بلقاء هيراكليس وأوتريخت الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق هيراكليس قبل هذه المباراة في المركز الرابع عشر بـ 18 نقطة، فيما يتواجد فريق أوتريخت في المركز الثالث بـ 40 نقطة.

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 46 نقطة، ويليه أجاكس بفارق نقطة واحدة فقط.