روتين الصباح المثالي لمرضى السكري: خطوات بسيطة للحفاظ على مستوى السكر في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:00 مساءً - يعد تنظيم مستوى السكر في الدم تحديًا يوميًا لمرضى السكري. ولكن، باتباع روتين صباحي صحي ومنظم، يمكن تحقيق استقرار في مستوى السكر وتجنب المضاعفات الصحية.

أهمية روتين صباحي ثابت لمرضى السكري

يعتبر الروتين الصباحي بمثابة الأساس لبقية اليوم بالنسبة لمرضى السكري. فهو يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين الصحة العامة، وزيادة الطاقة والنشاط.

خطوات روتين الصباح المثالي لمرضى السكري

قياس مستوى السكر في الدم: قبل تناول أي شيء، قم بقياس مستوى السكر في الدم لتحديد النقطة الانطلاقية.

تناول الدواء: تناول الأدوية الموصوفة بانتظام وفي الوقت المحدد.

شرب الماء: شرب كوب كبير من الماء يساعد على ترطيب الجسم وتنشيطه بعد النوم.

وجبة إفطار صحية ومتوازنة: يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على:

البروتين: مثل البيض، اللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات.

الألياف: مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات.

الدهون الصحية: مثل الزيوت النباتية والأفوكادو.

الكربوهيدرات المعقدة: مثل الأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

ممارسة الرياضة الخفيفة: يمكن ممارسة بعض التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوجا لتحسين الدورة الدموية وخفض مستوى السكر في الدم.

نصائح إضافية

تجنب الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، مما يؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم.

الانتباه إلى حجم الوجبات: تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة.

الاعتدال في تناول الفواكه: على الرغم من فوائد الفواكه، إلا أنها تحتوي على سكريات طبيعية، لذا يجب تناولها باعتدال.

الفحص المنتظم: يجب إجراء فحوصات دورية لمستوى السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول.

الأطعمة المسموح بها والممنوعة لمرضى السكري

الأطعمة المسموح بها: الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون، الدهون الصحية.

الأطعمة الممنوعة أو التي يجب تناولها باعتدال: السكريات المضافة، الأطعمة المصنعة، الدهون المشبعة، الأطعمة المقلية.

لماذا يعد الروتين الصباحي مهمًا لمرضى السكري؟

الحفاظ على مستوى السكر في الدم: يساعد على تجنب التقلبات الحادة في مستوى السكر.

زيادة الطاقة والنشاط: يمنحك الطاقة اللازمة للقيام بأنشطتك اليومية.

تحسين الصحة العامة: يساعد على الوقاية من مضاعفات مرض السكري.