العالم اليوم - تونس: منفذ محاولة اقتحام المعبد اليهودي "مضطرب نفسيا"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 12:25 صباحاً - قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، مساء الجمعة، إن الأمن التونسي أطلق النار على شخص قالت إنه يعاني من اضطرابات نفسية أضرم النار في جسده أمام معبد يهودي وسط العاصمة تونس بعد أن حاول اقتحامه.

ووفق البيان فقد أصيب عنصر أمني بحروق جرّاء الحادث، كما أصيب مواطن آخر بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن حالة المصاب الذي نقل إلى المستشفى مستقرة.

وأكد البيان أنه تم التعرف على هوية القتيل الذي أضرم النار بنفسه، وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تونسية فيديوهات قالوا إنها لإطلاق النار على الشخص الذي حاول اقتحام المعبد اليهودي ومن ثم أضرم النار في جسده.