«شكرًا يا مصر إحنا بنحبكم كتير».. أهالي غزة يتوجهون بالشكر لشعب مصر والرئيس السيسي على دعمهم المتواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 06:37 مساءً - وجه عدد من سكان قطاع غزة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر حكومة وشعبا، لدعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني وسكان القطاع.

وقالت إحدى سكان القطاع: "شكرا جمهورية مصر العربية، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقوفهم معنا".

فيما قالت أخرى: "اليوم ووسط موجات البرد الشديد وفي مواصي خان يونس، وضمن جهود جمهورية مصر العربية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جئنا اليوم بين خيام النازحين لنهديهم أغطية شتوية".

فيما استعرض التقرير جانبا من المساعدات الإنسانية المُرسلة من مصر لسكان القطاع من النازحين وممن تهدمت منازلهم دعما لهم".

ووجه الأطفال من مخيمات النازحين في القطاع رسالة إلى مصر: "شكرا يا مصر".