سانتوس: نريد ضم نيمار ولكن عليه إنهاء هذه المسألة أولاً!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 12:56 مساءً - علق نادي سانتوس البرازيلي، على أنباء مفاوضاته مع نجم الهلال السعودي، نيمار جونيور، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نيمار طلب الرحيل عن الهلال بسبب عدم قيده في قائمة الفريق المحلية، علماً أن عقده مع النادي السعودي ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن مسؤول رسمي بنادي سانتوس البرازيلي، أكد حقيقة المفاوضات مع نيمار.

وأضاف: “نعم نحن مهتمون بالتعاقد مع نيمار في يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن يجب على اللاعب أن ينهي مسألة رحيله عن ناديه أولاً”.

واختتم: “حتى يمكننا أن نضم نيمار نحتاج أيضاً لمناقشة الأمور المالية مع اللاعب، هذا بجانب أن يحسم هو مسألة رحيله عن الهلال”.