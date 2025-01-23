الكشف المبكر عن الخَرَف: الذكاء الاصطناعي يحلل صور العين لتشخيص المرض قبل ظهور الأعراض

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 11:52 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

يُعتبر الخَرَف، بما في ذلك مرض الزهايمر، من التحديات الصحية الكبرى التي تواجه المجتمعات حول العالم. يُركز الباحثون بشكل متزايد على إيجاد طرق للكشف المبكر عن هذه الأمراض، وذلك للتدخل في الوقت المناسب وإبطاء تطورها. في هذا السياق، يعمل فريق بحثي إسكتلندي يُدعى NeurEYE على تطوير طريقة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين والكشف عن علامات الخَرَف قبل ظهور الأعراض التقليدية.

كيف يعمل نظام NeurEYE؟

يعتمد نظام NeurEYE على تحليل صور شبكية العين، وهي الجزء الخلفي من العين الذي يحتوي على الخلايا الحساسة للضوء. تُظهر الأبحاث أن التغيرات في الأوعية الدموية في شبكية العين قد تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بالخَرَف. يقوم الفريق بتدريب برنامج ذكاء اصطناعي على تحليل هذه الصور واكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى وجود المرض.

قاعدة بيانات ضخمة تدعم البحث:

يجمع فريق NeurEYE قاعدة بيانات ضخمة تضم حوالي مليون صورة لشبكية العين من مراكز البصريات في جميع أنحاء إسكتلندا. هذه القاعدة البيانات الضخمة تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وتُساهم بشكل كبير في دقة وفعالية نظام الذكاء الاصطناعي. من خلال تحليل هذه المجموعة الهائلة من الصور، يستطيع الذكاء الاصطناعي تعلم التعرف على العلامات الدقيقة التي قد تغيب عن العين البشرية.

يُعتبر الكشف المبكر عن الخَرَف أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُمكن التدخل المبكر من خلال تغيير نمط الحياة، العلاجات الدوائية، والدعم النفسي من إبطاء تطور المرض وتحسين جودة حياة المرضى وعائلاتهم. تُتيح طريقة NeurEYE إمكانية الكشف عن الخَرَف في مرحلة مبكرة جدًا، حتى قبل ظهور الأعراض الظاهرة مثل فقدان الذاكرة، مما يُفتح آفاقًا جديدة في إدارة هذا المرض.

يتميز فحص العين بسهولة إجرائه، فهو إجراء غير جراحي وغير مؤلم، كما أنه متوفر على نطاق واسع في مراكز البصريات. هذه المزايا تجعل من فحص العين وسيلة جذابة للكشف المبكر عن الخَرَف على نطاق واسع