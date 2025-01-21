تركيا: 10 وفيات جراء حريق في فندق بمنتجع تزلج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:54 مساءً - اندلع حريق في فندق يقع في منتجع تزلج شهير في تركيا يوم الثلاثاء بمحافظة بولو في الأناضول، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية.

وأوضح الوزير علي يرلي كايا عبر منصة “إكس” أن الحريق بدأ في الفندق الموجود في منتجع “كارتالكايا” للتزلج في الساعة 3:27 صباحًا (00:27 بتوقيت غرينتش).

وأشار والي محافظة بولو، عبد العزيز أيدن، في بيان له، إلى وجود مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، موضحًا أن اثنين من الضحايا قفزا من نافذة الفندق بسبب حالة الذعر، وكان أحدهما موظفًا في الفندق.

كما أضاف أيدن أن معظم المصابين تأثروا بالدخان، لكن حالتهم الصحية مستقرة.

وتعرض الفندق، الذي يقع على قمة جبال “كور أوغلو”، لأضرار جسيمة نتيجة انتشار النيران بسرعة.