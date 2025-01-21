مدرب ميلان يوجه رسالة لجمهور الفريق قبل مواجهة جيرونا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:00 مساءً - تحدث سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان، عن مواجهة جيرونا، غداً الأربعاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب البرتغالي: “إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا، ونريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن في المسابقة، والتواجد في أكبر بطولة للأندية يمثل دافعاً كبيراً بالنسبة لنا، ونحن نحتاج إلى تحسين الأداء في الدوري”.

وأضاف: “جزء من وظيفتي يتضمن محاولة نقل العقلية الصحيحة إلى لاعبي الفريق، وأحتاج إلى القيام بالمزيد من الأمر ويعمل اللاعبون على العديد من النقاط الدقيقة، وأرى تركيزهم بشكل واضح.. يحتاج اللاعبون إلى الإيمان بما يقدمونه والتعلم من الأخطاء وكل مباراة هي فرصة لذلك”.

وأتم: “المشجعون هم قلب وروح النادي، ونحتاج إليهم ولدعمهم باعتبارهم الرجل الثاني عشر في الفريق، ورسالتي إلى الجماهير هي هذه: سواء فزنا أو خسرنا، فسنفوز جميعاً أو نخسر”.