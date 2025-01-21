إنريكي: المواجهة أمام مانشستر سيتي ستكون استثنائية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:00 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة مانشستر سيتي، غداً الأربعاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال إنريكي: “بالتأكيد ستكون مواجهة استثنائية لأنها ستكون فرصة لمواجهة صديقي وزميلي السابق (جوارديولا)، ونتقاسم سوياً نفس فلسفة اللعب التي لا يمكن لأحد أن يشكك بها”.

وأضاف: “هناك فروق بسيطة بيننا لأن كل مدرب يتطور وفقاً للاعبيه المتاحين، ولكن نتشابه كثيراً، وأعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكنها مثيرة، لأن السيتي مع جوارديولا بإمكانه القيام بالعديد من المفاجآت التكتيكية داخل الملعب”.

وأشار: “نموذج جوارديولا مع برشلونة 4-3-3 كان أفضل مما قدمته مع البارسا، لقد قدم نموذجاً مثالياً، جوارديولا رقم 1، إنه مدرب مختلف وفريد ومبتكر في عالم كرة القدم، ولا يخشى تجربة أفكار وخطط جديدة، وأنا محظوظ لكوني صديقه، لقد فتح جوارديولا باباً واسعاً للعديد من المدربين للسير على خطاه”.

واستطرد: “أتمنى ألا تكون مواجهة السيتي الأهم لنا هذا الموسم بل مباراة لاحقة عندما نحاول المنافسة على لقب دوري الأبطال، هذا أملي، فما حدث للسيتي وباريس وفقاً للنظام الجديد للبطولة لم يتوقعه أحد، ولا يعرف أحد عدد النقاط المطلوبة للتأهل، ولكن الصورة ستتضح بعد هذه الجولة”.

وأفاد: “لا أتذكر أرقام مواجهاتي السابقة ضد جوارديولا، ولكن سأعتمد على خطة هجومية، وأتمنى أن نكون أفضل من المنافس لأنه من الصعب أن تستخلص الكرة من مانشستر سيتي أو بي إس جي”.

وأشار: “كنا نستحق الحصول على 5 نقاط إضافية بالفوز بمباراتي أيندهوفن وأتلتيكو مدريد، كانت ستكون كافية لحسم تأهلنا، ولكن كرة القدم متقلبة، وعلينا أن نقاتل حتى الجولة الأخيرة لحسم تأهلنا مثلما فعلنا في الموسم الماضي، وأنا متفائل رغم أننا لعبنا مباريات غاية في الصعوبة”.

وأتم: “إذا قارنا بي إس جي هذا الموسم بالموسم الماضي، سيتضح أننا فقدنا لاعباً كان يسجل الكثير من الأهداف (مبابي)، وقلت سأحل هذه المشكلة بالاعتماد على أكثر من حل تهديفي وليس لاعباً واحداً، خاصة أنه لم يسبق لأي لاعب بالقوام الحالي أن سجل 25 هدفاً في الموسم الواحد، ولكن يبقى الأهم أننا نسجل بمعدل أكبر من الموسم الماضي ونستقبل أهدافاً أقل”.