وفاء الكيلاني تحسم الجدل: لا صحة لشائعات انفصالي عن تيم حسن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

انتشرت مؤخراً شائعات حول انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن زوجها النجم السوري تيم حسن، وذلك بسبب غيابه عن حفل “جوي أووردز” الذي أقيم مؤخراً في الرياض. إلا أن وفاء الكيلاني حسمت الجدل بنفسها، نافيةً كل ما يُشاع حول هذا الأمر.

في تصريحات إعلامية واضحة، نفت وفاء الكيلاني بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول انفصالها عن تيم حسن، مؤكدةً أنها “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”. وبهذا التصريح، وضعت حداً لكل التكهنات والأقاويل التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

أوضحت الكيلاني سبب غياب زوجها عن حضور حفل “جوي أووردز”، مشيرةً إلى أنه يعود لانشغاله بتصوير مسلسل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل. هذا يؤكد أن غيابه كان بسبب التزامات عمل فنية، ولا علاقة له بأي خلافات شخصية أو انفصال.

تزوج تيم حسن ووفاء الكيلاني في عام 2017، أي قبل نحو ثمانية أعوام. وعلى الرغم من انتشار بعض الشائعات حول انفصالهما في فترات سابقة، إلا أن علاقتهما الزوجية مستمرة وقوية. هذا النفي القاطع من وفاء الكيلاني يُنهي أي شكوك حول استقرار حياتهما الزوجية.