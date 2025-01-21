ثورة في Gmail.. جوجل تدمج Gemini لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني على أندرويد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:56 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في عالم اليوم سريع الخطى، أصبح البريد الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء للعمل أو للاستخدام الشخصي. ومع ازدياد حجم الرسائل الواردة، يجد الكثيرون صعوبة في قراءة وتلخيص محتوى الرسائل الطويلة. لحل هذه المشكلة، تُقدم جوجل حلاً مبتكراً يتمثل في دمج تقنية الذكاء الاصطناعي Gemini في تطبيق Gmail على نظام أندرويد. هذه الميزة الذكية تُحدث ثورة في طريقة تعاملنا مع رسائل البريد الإلكتروني، حيث تُمكن المستخدمين من تلخيص محتوى الرسائل الطويلة بضغطة زر واحدة، مما يوفر الوقت والجهد ويُحسن الإنتاجية.

Gemini هو نموذج لغوي كبير ومتعدد الوسائط تم تطويره بواسطة جوجل. يتميز Gemini بقدرته على فهم وتوليد النصوص والصور والأكواد وغيرها من البيانات، مما يجعله أداة قوية لتطبيقات متنوعة، من بينها تلخيص النصوص.

قامت جوجل بتطوير ميزة جديدة في تطبيق Gmail على أندرويد، حيث يظهر زر جديد يحمل اسم “تلخيص هذا البريد الإلكتروني” أسفل سطر الموضوع. عند الضغط على هذا الزر، يقوم Gemini بتحليل محتوى الرسالة وتلخيصها بشكل موجز ومفهوم، مما يُمكن المستخدم من فهم الفكرة الرئيسية للرسالة بسرعة دون الحاجة إلى قراءتها بالكامل.

• توفير الوقت: تُمكن هذه الميزة المستخدمين من توفير وقتهم الثمين من خلال تلخيص الرسائل الطويلة بسرعة.

• زيادة الإنتاجية: تُساعد هذه الميزة المستخدمين على إدارة بريدهم الإلكتروني بكفاءة أكبر وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

• سهولة الاستخدام: تتميز الميزة بسهولة استخدامها، حيث يكفي الضغط على زر واحد لتلخيص الرسالة.

• فهم أفضل للمحتوى: يُساعد التلخيص الموجز على فهم الفكرة الرئيسية للرسالة بشكل أفضل وأسرع.

تُعتبر هذه الميزة مجرد بداية لقدرات Gemini في Gmail. من المتوقع أن تُضيف جوجل المزيد من الميزات الذكية في المستقبل، مثل اقتراح ردود ذكية على الرسائل وإنشاء مسودات للرسائل تلقائياً.

يُمثل دمج Gemini في Gmail خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إدارة البريد الإلكتروني. هذه الميزة تُساعد المستخدمين على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية وفهم محتوى الرسائل بشكل أفضل. من المتوقع أن تُحدث هذه الميزة ثورة في طريقة تعاملنا مع البريد الإلكتروني وتُغير مفهوم إدارة البريد الوارد.