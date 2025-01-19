الدوري الإنكليزي (22): نوتينغهام يستقبل ساوثهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلتقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون، ونوتينغهام فورست مع ساوثهامبتون، فيما يلعب إبسويتش تاون مع مانشستر سيتي الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

نيوكاسل يونايتد × بورنموث 1-4

وست هام يونايتد × كريستال بالاس 0-2

ليستر سيتي × فولهام 0-2

برينتفورد × ليفربول 0-2

آرسنال × أستون فيلا 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 50 نقطة

2- آرسنال: 44 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 41 نقطة

4- نيوكاسل: 38 نقطة

5- تشيلسي: 37 نقطة

6- بورنموث: 37 نقطة