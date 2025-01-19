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الدوري الإنكليزي (22): نوتينغهام يستقبل ساوثهامبتون

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الدوري الإنكليزي (22): نوتينغهام يستقبل ساوثهامبتون

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلتقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون، ونوتينغهام فورست مع ساوثهامبتون، فيما يلعب إبسويتش تاون مع مانشستر سيتي الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (22)
نيوكاسل يونايتد × بورنموث 1-4
وست هام يونايتد × كريستال بالاس 0-2
ليستر سيتي × فولهام 0-2
برينتفورد × ليفربول 0-2
آرسنال × أستون فيلا 2-2

ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 50 نقطة
2- آرسنال: 44 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 41 نقطة
4- نيوكاسل: 38 نقطة
5- تشيلسي: 37 نقطة
6- بورنموث: 37 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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