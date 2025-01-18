الشباب يستهدف صفقة فرنسية لتعزيز حراسة المرمى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي الشباب السعودي يكثف تحركاته للتعاقد مع الفرنسي، بنجامين ليكومت، حارس مرمى مونبيليه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي تحرك الشباب للتعاقد مع حارس جديد نظراً لإصابة حارسه الأساسي، الكوري الجنوبي، كيم سيونج جيو، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

ووفقاً لما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن مونبيلييه الفرنسي يواجه احتمال فقدان حارسه الأساسي، الذي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضح: “المفاوضات جارية بين ليكومت وإدارة نادي الشباب، لإتمام الاتفاق خلال يناير/كانون الثاني الحالي”.