سرطان البنكرياس: مرض صامت يهدد حياتك.. تعرف على أعراضه المبكرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 06:00 مساءً - سرطان البنكرياس هو أحد أخطر أنواع السرطانات، ويتميز بصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة نظرًا لغموض أعراضه. غالبًا ما يتم تشخيص المرض في مراحل متقدمة، مما يقلل من فرص الشفاء. في هذا المقال، سنتعرف على أهم الأعراض التي قد تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس.

أعراض سرطان البنكرياس التي يجب الانتباه إليها:

ألم في البطن: يشعر الكثير من المصابين بألم مستمر في الجزء العلوي من البطن، وقد يمتد إلى الظهر.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن المفاجئ دون أي سبب واضح قد يكون علامة تحذير.

اليرقان: اصفرار الجلد وبياض العينين، يحدث بسبب انسداد القنوات الصفراوية.

تغيرات في لون البراز والبول: قد يصبح البراز فاتح اللون أو دهنيًا، والبول داكنًا.

الغثيان والقيء: خاصة بعد تناول الطعام.

فقدان الشهية: فقدان الرغبة في تناول الطعام.

الحكة الشديدة: قد تسببها تراكم الأملاح الصفراوية في الجلد.

تعب وإرهاق مستمر.

السكري: قد يظهر مرض السكري لأول مرة أو يصعب التحكم فيه لدى مرضى السكري الحاليين.

أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس:

على الرغم من عدم معرفة السبب الدقيق لسرطان البنكرياس، إلا أن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به، مثل:

التدخين: يعتبر التدخين من أهم عوامل الخطر.

السمنة: زيادة الوزن وخاصة حول الخصر تزيد من خطر الإصابة.

مرض السكري: الأشخاص المصابون بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

التهاب البنكرياس المزمن: التهاب البنكرياس على المدى الطويل.

العمر: يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر.

أهمية التشخيص المبكر:

الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس يزيد من فرص الشفاء. لذلك، يجب على أي شخص يشعر بأي من الأعراض المذكورة أعلاه مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

هذا وسرطان البنكرياس مرض خطير، ولكن يمكن علاجه إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة. لذلك، من المهم الانتباه لأي تغييرات تحدث في الجسم ومراجعة الطبيب فورًا عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية.