القهوة والكبد.. حماية مضاعفة بفنجان يومي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، حيث يعتمد عليها الكثيرون يوميًا لتعزيز التركيز والطاقة. لكن، الأبحاث الحديثة تكشف أن فوائد القهوة لا تقتصر فقط على تحسين المزاج، بل تمتد لتشمل صحة الكبد أيضًا. في ظل ارتفاع معدلات أمراض الكبد عالمياً، تأتي هذه الأخبار لتطمئن محبي القهوة حول تأثيرها الصحي الإيجابي.

يمكن أن يقلل شرب القهوة بشكل معتدل من خطر الإصابة بعدد من أمراض الكبد. شملت الدراسة حوالي 500 ألف شخص، ووجدت أن تناول القهوة، سواء كانت منزوعة الكافيين أو مطحونة أو فورية، يرتبط بتقليص فرص الإصابة بأمراض مثل الكبد الدهني وسرطان الكبد.

غنية بالفيتامينات والمعادن

فنجان واحد من القهوة السوداء (240 مل) بدون إضافة السكر أو الحليب يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل B12، B5، B3، بالإضافة إلى معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم. هذه العناصر تساهم في دعم وظائف الجسم الحيوية وتعزيز صحة الكبد.

تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني

مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو حالة صحية خطيرة تحدث بسبب تراكم الدهون في خلايا الكبد. يعد هذا المرض من المخاطر الكبرى للأشخاص المصابين بالسمنة أو السكري، إذ قد يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد. لكن القهوة، بفضل مكوناتها الكيميائية، تُنتج مادة تُعرف بـ “باراكسانثين”، التي تعمل على إبطاء نمو الأنسجة المتندبة في الكبد، مما يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد.

إذاً، القهوة ليست فقط مشروبًا يعزز الطاقة والتركيز، بل قد تكون حليفًا قويًا في الحفاظ على صحة الكبد، خاصة عند استهلاكها بشكل معتدل.