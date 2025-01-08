الحمضيات: درعك الواقي في فصل الشتاء.. تعرف على فوائدها الصحية المذهلة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

مع قدوم فصل الشتاء، يزداد اهتمامنا بالحفاظ على صحتنا ومناعة أجسامنا. ولعل أبرز الفواكه التي تلعب دورًا حيويًا في هذا الجانب هي الحمضيات، مثل البرتقال والليمون واليوسفي. فما هي فوائد الحمضيات التي تجعلها خيارًا مثاليًا في فصل الشتاء؟

1. تعزيز جهاز المناعة:

تعتبر الحمضيات مصدراً غنياً بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة القوي الذي يعزز جهاز المناعة ويحميه من الأمراض المختلفة، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا.

2. صحة القلب والأوعية الدموية:

تحتوي الحمضيات على مركبات نباتية قوية مثل الفلافونويد التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. تحسين صحة الجلد:

بفضل محتواها العالي من فيتامين C، تساعد الحمضيات على إنتاج الكولاجين الذي يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد. كما أنها تحمي الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

4. المساعدة في إدارة الوزن:

تعتبر الحمضيات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل زائد.

5. تحسين الهضم:

الألياف الموجودة في الحمضيات تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك، كما أنها تعزز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

نصائح للاستفادة القصوى من الحمضيات:

تناولها طازجة: للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية، يُفضل تناول الحمضيات طازجة.

إضافتها إلى العصائر والسلطات: يمكنك إضافة شرائح البرتقال أو الليمون إلى العصائر والسلطات لإضفاء نكهة منعشة وزيادة قيمتها الغذائية.

استخدام قشرها: يمكن استخدام قشر الحمضيات لصنع الشاي أو التوابل لإضافة نكهة طبيعية للأطعمة.

هذا والحمضيات هي هدية الطبيعة لنا، فهي غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحتنا وتقوي جهاز المناعة. لذا، لا تتردد في تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، خاصة في فصل الشتاء، لتحظى بصحة أفضل وعافية أكبر.