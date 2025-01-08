فيروس الأدينو: تهديد صحتك وأطفالك وكيفية الوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

فيروس الأدينو هو أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بدءًا من نزلات البرد البسيطة وحتى الالتهابات الرئوية. في هذا المقال، سنتعرف على فيروس الأدينو بشكل أعمق، بما في ذلك أعراضه، أسبابه، وطرق الوقاية منه.

ما هو فيروس الأدينو؟

فيروس الأدينو هو نوع من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والعينين والجهاز البولي. ينتشر الفيروس بسهولة من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر مع إفرازات الشخص المصاب، مثل السعال أو العطس.

أعراض فيروس الأدينو:

تختلف أعراض فيروس الأدينو حسب الجزء المصاب من الجسم، ولكن الأعراض الشائعة تشمل:

أعراض شبيهة بالإنفلونزا: حمى، سعال، التهاب الحلق، احتقان الأنف.

التهاب العين: احمرار العين، إفرازات، حكة.

مشاكل الجهاز الهضمي: إسهال، قيء، آلام في المعدة.

التهاب المسالك البولية: صعوبة في التبول، ألم أثناء التبول.

في الحالات الشديدة: التهاب الرئة، التهاب الدماغ.

كم تستمر العدوى؟

تستمر معظم حالات العدوى بفيروس الأدينو من بضعة أيام إلى أسبوعين. قد تستمر بعض الأعراض، مثل السعال، لفترة أطول.

طرق الوقاية من فيروس الأدينو:

النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

تجنب الاتصال المباشر: تجنب ملامسة الأفراد المصابين قدر الإمكان.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

التنظيف والتطهير: تنظيف الأسطح والألعاب بشكل منتظم.

التطعيم: هناك بعض اللقاحات المتاحة لحماية الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة.

علاج فيروس الأدينو:

لا يوجد علاج محدد لفيروس الأدينو، حيث يعتمد العلاج على تخفيف الأعراض. يمكن تناول الأدوية المسكنة للألم وخافضات الحرارة لتخفيف الأعراض.