البطائح يعلن رحيل مدربه بالتراضي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 06:56 مساءً - أعلن نادي البطائح، المنافس في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، عن توصله لاتفاق مع مدرب الفريق، جوران توميتش، على إنهاء العقد بالتراضي.

ويأتي هذا القرار بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق، خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 13 (قبل الأخير) برصيد 5 نقاط فقط بعد مرور 11 جولة.

وقرر البطائح إسناد مهمة تدريب الفريق للمدرب الوطني، محمد الرئيسي، مدرب فريق تحت 23 عاماً، بشكل مؤقت.

جدير بالذكر، أن البطائح تعاقد مع جوران في يناير/كانون الثاني 2024.