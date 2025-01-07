رونالد أراوخو يحسم موقفه من عرض يوفنتوس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف مدافع برشلونة، رونالد أراوخو، من الانتقال لصفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعاني يوفنتوس من عدة مشاكل دفاعية، وخاصة بعد إصابة الثنائي جليسون بريمر وخوان كابال وغيابهم لفترات طويلة بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن أراوخو وافق على الانضمام لصفوف يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة: “المفاوضات بين الناديين جارية الآن، ويأمل كريستيانو جيونتولي مدير يوفنتوس، إقناع برشلونة باستعارة اللاعب هذا الميركاتو”.

جدير بالذكر، أن رونالد أراوخو عاد مؤخراً للمشاركة مع فريقه، برشلونة، بعد أن تعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها، خلال الأشهر الماضية.