الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 5-1-2025.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.