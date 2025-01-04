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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 5-1-2025.

 

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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