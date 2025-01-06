عمر السومة يوجه رسالة لجمهور العربي القطري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 07:54 مساءً - وجه الدولي السوري، عمر السومة، رسالة لجمهور العربي القطري، بعد فسخ عقده مع الفريق، وانتقاله لصفوف العروبة السعودي.

وقال السومة في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي: “إلى جماهير وإدارة نادي العربي الأعزاء، حان الوقت لأقول وداعاً بعد ثلاث سنوات مليئة باللحظات الرائعة والتجارب التي ستظل محفورة في ذاكرتي”.

وأضاف: “خلال هذه الفترة، تشاركنا أفراحاً وإنجازات، وتجاوزنا تحديات وصعوبات معاً، وكان شرفاً لي أن أكون جزءاً من هذا النادي العريق”.

وشدد: “نادي العربي لم يكن مجرد محطة في مسيرتي الكروية، بل كان بيتاً وجدت فيه الدعم والتشجيع من الجميع. تعلمت الكثير خلال وجودي هنا، سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي، وسأظل ممتناً لكل لحظة قضيتها معكم”.

وأتم: “وداعي لكم ليس نهاية العلاقة، بل بداية مرحلة جديدة، وسيبقى نادي العربي وجماهيره في قلبي دائماً. أتمنى لكم التوفيق والنجاح المستمر، وسأظل فخوراً بأنني كنت جزءاً من هذه العائلة”.