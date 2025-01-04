لبشرة متالقة.. نصائح لاختيار لون الكونسيلر الصحيح

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعاني العديد من الفتيات من صعوبة اختيار درجة لون الكونسيلر المناسبة لبشرتهن، ويقلقن من ظهور منطقة العينين بلون داكن أو شاحب قد يؤثر على مظهرهن العام ويجعل المكياج يبدو غير متناسق. ولتفادي هذه المشكلة، من الضروري اختيار الكونسيلر المناسب لتحقيق مظهر عينين مثالي خالي من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

– تحديد لون البشرة: معرفة لون بشرتك يساعد في اختيار الكونسيلر الأنسب. للبشرة الفاتحة، يُفضل استخدام كونسيلر بلون وردي، بينما للبشرة المحايدة أو الداكنة، يكون الكونسيلر بلون خوخي أو برتقالي هو الأنسب.

– اختيار لون الكونسيلر المناسب للفاونديشن: للحصول على لون بشرة موحد ومشرق، يجب أن يكون لون الكونسيلر متناسبًا مع الفاونديشن. وإذا كانت الهالات السوداء أو الانتفاخات تحت العينين شديدة، ينصح باختيار كونسيلر أفتح بدرجة أو درجتين من الفاونديشن للحصول على نتيجة متجانسة.

– اختيار قوام الكونسيلر المناسب: يفضل استخدام كونسيلر بتركيبة كريمية وذات ملمس ناعم، بحيث يكون غير جاف أو سائل جدًا، لتجنب تكتل المنتج أو ذوبانه سريعًا بعد تطبيقه، مما يساعد في الحصول على بشرة ناعمة وجذابة.

– التطبيق الصحيح للكونسيلر: يجب أولاً العناية بمنطقة العينين وتنظيفها جيدًا، ثم ترطيب البشرة ووضع الفاونديشن. بعد ذلك، يُطبق الكونسيلر بواسطة نقاط متساوية على منطقة العينين، مع استخدام فرشاة ناعمة وكثيفة لدمجه بلطف، مما يضمن ظهور منطقة العينين خالية من العيوب ومتألقة.