ريال مدريد يدعو إلى (جلسة انتخابية)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:54 صباحاً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل عملية الدعوة لانتخابات النادي، من أجل اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأربع سنوات مقبلة.

وجاء في بيان ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: يدعو رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مجلس إدارة النادي للانعقاد يوم 7 كانون الثاني 2025، من أجل بدء عملية اختيار الرئيس ومجلس الإدارة لأربع سنوات مقبلة.