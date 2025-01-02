ريال مدريد يجدد عزمه استقدام أرنولد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 10:54 صباحاً - تحدث تقرير صحفي عن عزم إدارة ريال مدريد تقديم عرض جديد لنادي ليفربول، للظفر بخدمات لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلاً عن موقع (كورة) أبدى ريال مدريد استعداده لدفع مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو لضم أرنولد من ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكن النادي الإنكليزي يرفض الأمر جملة وتفصيلاً، على أمل إقناع اللاعب بتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة (التايمز) الإنكليزية، فإن ريال مدريد يفكر في تقديم عرض جديد لتعزيز صفوفه المتضررة هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد من أزمة في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة داني كارفاخال وغيابه لنهاية الموسم الجاري، وعدم وجود بديل سوى لوكاس فاسكيز.

ويشعر مسؤولو ريال مدريد بأن لديهم ميزة في موقفهم التفاوضي، إذ يعتقدون أن ألكسندر أرنولد سيوقع عقداً مبدئياً معهم إذا لم ينضم في كانون الثاني الجاري وتفعيله في الصيف المقبل.