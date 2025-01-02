نايف وحمدان يتصدران الاستعراض الإلكتروني في “مهرجان ليوا”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت مساء أمس “الأربعاء”، النسخة الأولى من بطولة الاستعراض الإلكتروني الحر ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، والتي شهدت منافسات قوية وحضوراً كبيرا من محبي الألعاب الإلكترونية في ممشى ليوا.

وبحسب “وام”، في فئة 14-17 سنة، توّج نايف سعود الشبابي من اليمن بالمركز الأول، فيما جاء الإماراتي ذياب عبد الله الحمادي في المركز الثاني، وحل مواطنه زايد أحمد في المركز الثالث.

وفي فئة 8-13 سنة، سيطرت المواهب الإماراتية على منصة التتويج، حيث توج حمدان صالح الكندي بالمركز الأول، وتلاه سعيد عبد الله البلوشي في المركز الثاني، بينما جاء محمد عبد الرحيم الحمادي في المركز الثالث.

وتميزت البطولة بقوانينها المبتكرة وطريقة الأداء الاحترافية التي أضفت طابعاً خاصاً على النسخة الأولى، ما جعلها تجربة فريدة لجميع المشاركين.

وأعرب حمدان المزروعي، مدير عام نادي ليوا الرياضي، عن سعادته الكبيرة بنجاح البطولة في نسختها الأولى، مشيرا إلى أن هذه البطولة أضافت بُعداً جديداً لمهرجان ليوا الدولي، وأظهرت مستوى متميزا من التنافسية بين الشباب، وذلك مع استمرار العمل على تطوير هذا الحدث في النسخ القادمة ليصبح منصة إبداعية لجميع المواهب.

وتتواصل غدًا “الجمعة” منافسات صعود تل مرعب للسيارات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، حيث يستعد عشاق السرعة والإثارة لانطلاق التحدي في يومه الثاني الذي سيشهد منافسة قوية في فئتي 8 سلندر توربو و 6 سلندر غاز.

وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على توفير أجواء آمنة وممتعة لجميع المشاركين والجماهير، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم.