علامات تُشير إلى أن هاتفك تعرض للاختراق

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - ما الذي يعنيه اختراق الهاتف؟

يُعد اختراق الهاتف أحد أبرز المخاوف التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية في العصر الحديث. ذلك يعني أن شخصًا ما قد تمكن من الدخول إلى بياناتك الشخصية والخاصة بدون إذنك، مما يشكل تهديدًا لأمنك وخصوصيتك. وعلى الرغم من أن الاختراق يمكن أن يحدث بطرق مختلفة، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تُشير إلى أن هاتفك ربما يكون قد تعرض لهذا الخطر.

علامات تُشير إلى تعرض هاتفك للاختراق

1. بطء الأداء غير المعتاد

إذا لاحظت أن هاتفك أصبح بطيئًا بشكل مفاجئ ودون سبب واضح، فقد يكون ذلك إشارة إلى نشاط غير مرغوب فيه في الخلفية. تطبيقات البرامج الخبيثة قد تستهلك موارد الجهاز وتؤدي إلى بطء الأداء العام.

2. زيادة استهلاك البطارية

هل تستنزف بطاريتك بسرعة على غير العادة؟ التطبيقات الضارة تعمل في الخلفية دون توقف، مما يزيد من استنزاف طاقة البطارية بشكل غير مبرر.

3. رسائل أو مكالمات لم تقم بها

إذا وجدت في سجل هاتفك مكالمات أو رسائل لم ترسلها أو لم تقم بها بنفسك، فقد يكون من المحتمل أن أحدهم يدخل إلى هاتفك ويتلاعب بإعداداته.

4. ظهور نوافذ منبثقة غير متوقعة

النوافذ المنبثقة التي تظهر فجأة وتطلب منك القيام بإجراءات معينة قد تكون مؤشرًا على وجود برامج ضارة أو محاولات اختراق. كن حذرًا، ولا تقم بالنقر على أي رابط مشبوه.

5. وجود تطبيقات لم تقم بتثبيتها

تفحص قائمة التطبيقات المثبتة على هاتفك بانتظام. إذا وجدت تطبيقات جديدة لم تقم بتنزيلها أو تثبيتها، قد يكون ذلك دليلًا على محاولة لاختراق هاتفك.

كيفية التعامل مع هاتف مخترق

قم بتنزيل برنامج مضاد للبرامج الضارة لتفحص جهازك.

تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام للحصول على أحدث التصحيحات الأمنية.

احذف أي تطبيقات مشبوهة لم تقم بتثبيتها بنفسك.

تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتك للحفاظ على أمنها.

تعطل الاتصال بالإنترنت عند الضرورة لمنع أي أنشطة مريبة.

الخلاصة

من المهم أن تكون يقظًا وتأخذ العلامات التحذيرية بجدية لحماية هاتفك من أي تهديدات محتملة. تأكد من اتباع الإرشادات الأمنية واستخدام أدوات الحماية المناسبة لحفظ بياناتك الشخصية بأمان. في حالة الشك، لا تتردد في الاستعانة بالخبراء للتحقق من أمن جهازك.