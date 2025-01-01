تعرفي عليها .. أسرار اختيار أحمر الشفاه المثالي بعد سن الخمسين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تبحث السيدات بعد سن الخمسين عن ألوان أحمر شفاه تضفي على إطلالتهن نضارة وشبابًا، وتساعد في إخفاء أي تغييرات طبيعية تحدث في الشفاه مع تقدم العمر. في هذا المقال، سنستعرض أفضل الألوان وأسرار اختيار أحمر الشفاه المثالي للبشرة الناضجة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها:

الألوان الداكنة جدًا: تجنبي الألوان الداكنة مثل الأحمر الداكن أو البني الغامق، فهي تجعل الشفاه تبدو أصغر حجمًا وأكثر جفافًا.

الألوان الفاتحة جدًا: الألوان الفاتحة مثل الوردي الفاتح أو الكريمي تبرز الخطوط الدقيقة في الشفاه.

أحمر الشفاه الثابت: أحمر الشفاه الثابت يميل إلى تجفيف الشفاه وجعلها تبدو متشققة.

أفضل الألوان وأسرار الاختيار:

التركيز على الألوان الطبيعية: اختري ألوانًا قريبة من لون شفتيك الطبيعي، مثل النود والوردي الفاتح والمرجاني.

أحمر الشفاه المرطب: ابحثي عن أحمر شفاه يحتوي على مكونات مرطبة مثل زبدة الشيا وحمض الهيالورونيك.

التركيز على الملمس الكريمي: الملمس الكريمي يمنح الشفاه مظهرًا ناعمًا وطبيعيًا.

تحديد الشفاه: استخدمي قلم تحديد شفاه بلون قريب من لون أحمر الشفاه لتحديد الشفاه وجعلها تبدو أكثر امتلاءً.

أفضل الألوان حسب لون البشرة:

البشرة الفاتحة: الأرجواني الفاتح، التوتي، الخوخي.

البشرة الداكنة: الأحمر، العنابي، الكرز، الكاكاو.

نصائح إضافية:

استخدمي مقشر شفاه بانتظام: يساعد مقشر الشفاه على إزالة الجلد الميت وجعل الشفاه ناعمة.

طبقي مرطب شفاه قبل وضع أحمر الشفاه: يساعد المرطب على حماية الشفاه من الجفاف.

جربي ألوانًا مختلفة: لا تخافي من تجربة ألوان جديدة حتى تجدي اللون المثالي لك.