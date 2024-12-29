وولفرهامبتون يفرض التعادل على توتنهام

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - فرض وولفرهامبتون التعادل على مستضيفه توتنهام، بنتيجة 2-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية السبيرز حملت توقيع كلاً من رودريجو بينتاكور (د12)، وبيرنان جيرسون (د45+3)، فيما سجل هوانغ هي-تشان (د7)، ويورجن لارسن (د87) هدفي وولفرهامبتون.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز 11، ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز 17.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– إيفرتون × نوتنغهام فورست 0-2.

– فولهام × بورنموث 2-2.

– كريستال بالاس × ساوثهامبتون 2-1.