اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خوان بيتزي: سعداء جداً بالفوز على الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر خوان بيتزي: سعداء جداً بالفوز على الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - عبّر الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب منتخب الكويت، عن سعادته بالفوز على الإمارات 2-1، في الجولة الثانية من (خليجي 26).

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: نحن في عالم كرة القدم صعب أن نوعد بالنتائج، أعدكم بالعمل يوماً بعد يوم، بعد الاحتفال سنذهب إلى المنزل للراحة ثم غداً سنبدأ العمل للمباراة الثالثة.

وأضاف: أشكر الجماهير على المساندة أمام الإمارات، سعداء بالثلاث نقاط، لدينا عزة نفس والمباريات القادمة ستشهد مستويات أكبر.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا