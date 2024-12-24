خوان بيتزي: سعداء جداً بالفوز على الإمارات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - عبّر الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب منتخب الكويت، عن سعادته بالفوز على الإمارات 2-1، في الجولة الثانية من (خليجي 26).

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: نحن في عالم كرة القدم صعب أن نوعد بالنتائج، أعدكم بالعمل يوماً بعد يوم، بعد الاحتفال سنذهب إلى المنزل للراحة ثم غداً سنبدأ العمل للمباراة الثالثة.

وأضاف: أشكر الجماهير على المساندة أمام الإمارات، سعداء بالثلاث نقاط، لدينا عزة نفس والمباريات القادمة ستشهد مستويات أكبر.