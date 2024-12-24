باولو بينتو: أنا أتحمّل مسؤولية الخسارة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - حمّل باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات، نفسه مسؤولية الخسارة أمام الكويت 1-2، في الجولة الثانية من منافسات (خليجي 26) والذي تستضيفه الكويت.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه يتحمل مسؤولية الخسارة، وعليه إيجاد الحلول في المباريات المقبلة (الحلول داخل منطقة الجزاء غابت عن اللاعبين، رغم الفرص المتاحة، وأهدينا الكويت الفوز).