علامات تُنذرك بنقص فيتامين د في الشتاء: انتبه لصحتك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعرف فيتامين د بفيتامين الشمس، حيث ينتجه الجسم بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس. لكن مع حلول فصل الشتاء وقلة التعرض لأشعة الشمس، يصبح نقص فيتامين د شائعًا. يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في صحة العظام والمناعة ووظائف الجسم الأخرى. من المهم الانتباه إلى علامات نقص فيتامين د لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في هذا المقال، سنتناول أبرز العلامات التي تُشير إلى حاجتك لمزيد من فيتامين د في الشتاء.

التعب والإرهاق المستمر: الشعور بالتعب والإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون علامة على نقص فيتامين د. يلعب فيتامين د دورًا في إنتاج الطاقة في الجسم، ونقصه يُؤدي إلى الشعور بالخمول والإرهاق.

آلام العظام والعضلات: يُساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم الضروري لصحة العظام والعضلات. نقصه يُؤدي إلى آلام في العظام والمفاصل وضعف العضلات وتشنجاتها.

ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالعدوى: يُساهم فيتامين د في تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى. نقصه يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

الاكتئاب وتغير المزاج: يُؤثر فيتامين د على وظائف الدماغ والمزاج. نقصه قد يُسبب الشعور بالاكتئاب والحزن وتقلب المزاج. يُعرف هذا أحيانًا باسم “الاكتئاب الموسمي” الذي يزداد في الشتاء.

بطء التئام الجروح: يُشارك فيتامين د في عملية التئام الجروح. نقصه يُؤخر التئام الجروح والكدمات.

تساقط الشعر: قد يُساهم نقص فيتامين د في تساقط الشعر.

التعرق المفرط، وخاصة في منطقة الجبين: قد يكون التعرق المفرط، خاصة في منطقة الجبين، علامة مبكرة على نقص فيتامين د.

قلة التعرض لأشعة الشمس: السبب الرئيسي لنقص فيتامين د في الشتاء هو قلة التعرض لأشعة الشمس، حيث تكون الشمس أضعف في فصل الشتاء، كما أن الملابس الثقيلة تُغطي معظم الجسم.

البشرة الداكنة: الأشخاص ذوو البشرة الداكنة يحتاجون إلى وقت أطول للتعرض لأشعة الشمس لإنتاج نفس كمية فيتامين د التي ينتجها أصحاب البشرة الفاتحة.

النظام الغذائي: قلة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب المدعم، يزيد من خطر النقص.

التعرض لأشعة الشمس: حاول التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة عدة مرات في الأسبوع، مع كشف أكبر قدر ممكن من الجلد، مع مراعاة عدم التعرض المفرط الذي قد يُسبب حروق الشمس.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د: أضف إلى نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل:

الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، الماكريل).

صفار البيض.

الحليب المدعم ومنتجات الألبان المدعمة.

عصير البرتقال المدعم.

الفطر (بعض أنواع الفطر تحتوي على فيتامين د).

مكملات فيتامين د: إذا كنت تعاني من نقص حاد في فيتامين د أو لا تستطيع الحصول عليه من الشمس والغذاء بشكل كاف، استشر طبيبك حول تناول مكملات فيتامين د بالجرعة المناسبة.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة بشكل مستمر أو شديد، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء فحص مستوى فيتامين د في الدم وتحديد العلاج المناسب.