رفع علم الدولة على ارتفاع 350 متراً احتفاءً بعيد الاتحاد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - رفع خمسة شباب مواطنين علم الدولة، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ53 على ارتفاع 350 متراً عن سطح البحر، على سارية طولها 60 متراً، بجبل وعب الحيف في منطقة وادي شعم أقصى شمال رأس الخيمة.

وقال محمد سعيد زيدوه الشحي (42 عاماً): اخترنا قمة جبل وعب الحيف، بجانب الوعب الذي كان أجدادنا يزرعون القمح فيه، وهو المكان الذي يطل على منطقة شعم والجير، ونرى عبره المنطقة كلها بوضوح، واستغرق نصب السارية أسبوعا كاملاً، اذ حملنا الأسمنت والمعدات إلى ذلك الارتفاع، لنتقن العمل ولنتأكد من ثباتها. وشارك سالم عبدالله الشحي، وسعيد نوبة الشحي، وخالد محمد الشحي، وزواد الشحي، بعمل السارية ورفع العلم احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53.

وأضاف في كل عام نرفع العلم أو نرسمه على الجبال في المنطقة، وفي العام الجاري قررنا أن نضع بصمة ثابتة بنصب العلم على سارية في مكان يراه كل من في المنطقة، واخترنا العلم بمقاييس 10x 4 أمتار ليظل خفاقاً عالياً.