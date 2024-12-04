بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف الدوري السوري، حتى إشعار آخر، بناء على طلب الأندية.

ويأتي قرار التأجيل بسبب الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

وكان الاتحاد السوري أعلن، أمس الثلاثاء، استمرار الدوري، وأصدر جدول مباريات المرحلة السادسة، ولكن الأندية سارعت بتقديم طلبات لإيقاف الدوري، بسبب الظرف الراهن.

يشار إلى أن الكرامة يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعد مرور 5 جولات.