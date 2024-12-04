باير ليفركوزن يعمل على تمديد عقد مهاجمه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باير ليفركوزن، يعمل على تجديد عقد مهاجمه النيجيري، فيكتور بونيفاس، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس عقداً مع حامل لقب الدوري الألماني ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2028.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن ليفركوزن يريد تمديد عقد بونيفاس لمدة عام إضافي، بحيث ينتهي صيف 2029، مع تحسين الشروط المالية للعقد.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات جارية بين النادي والمهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، ضمن خطة النادي الألماني للحفاظ عليه، ومنعه من الرحيل، نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماته.

وكان المهاجم النيجيري يعد هدفاً رئيسياً لنادي مانشستر يونايتد، ولكن النادي الإنكليزي يركز، الآن، على ضم السويدي، فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتنج لشبونة.