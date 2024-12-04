أفضل الأطعمة المناسبة لارتفاع برودة الطقس في فصل الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - في فصل الشتاء، يحتاج الجسم إلى أطعمة تساعد على الشعور بالدفء وتوفير الطاقة، وإليك قائمة بأفضل الأطعمة المناسبة لارتفاع برودة الطقس:

الخضراوات الجذرية

تعتبر الخضراوات مثل البطاطا الحلوة، الشمندر، الجزر، واللفت مثالية لفصل الشتاء. تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات ومعادن تساعد في تعزيز المناعة وتوفير الطاقة.

الحساء

حساء الدجاج بالخضراوات هو خيار ممتاز، حيث يمنح الجسم الدفء ويحتوي على البروتينات والفيتامينات الضرورية. كما أن شرب الحساء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من التوابل المفيدة في الشتاء، حيث يساعد في تعزيز الدورة الدموية ويولد حرارة الجسم، مما يجعله مثاليًا لمواجهة برودة الطقس.

الأطعمة الغنية بالحديد

مثل اللحوم الحمراء، السبانخ، والفاصوليا السوداء. هذه الأطعمة تساعد في تحسين مستويات الطاقة وتدعم صحة الجسم بشكل عام.

الحبوب الكاملة

تناول الحبوب مثل الشوفان، الأرز البني، والشعير يوفر كربوهيدرات معقدة تساعد في الشعور بالشبع وتوليد الطاقة.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات مثل الجوز واللوز والبذور مثل بذور الشيا مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتينات، مما يساعد في تعزيز الطاقة والشعور بالدفء.

الفواكه الغنية بفيتامين C

مثل البرتقال، الليمون، والتوت. هذه الفواكه تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة الأمراض الشائعة في فصل الشتاء.

الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة خيارًا جيدًا لتحسين المزاج وتوفير الطاقة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

العسل

يمكن استخدام العسل كمُحلي طبيعي في المشروبات الساخنة، حيث يساعد في تعزيز الطاقة ويعطي شعورًا بالدفء.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون، التي تحتوي على أحماض أوميغا-3، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والمناعة.

باتباع هذه النصائح الغذائية، يمكنك تعزيز صحتك والشعور بالدفء خلال فصل الشتاء.