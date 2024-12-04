أفضل الأطعمة المناسبة لارتفاع برودة الطقس في فصل الشتاء

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - في فصل الشتاء، يحتاج الجسم إلى أطعمة تساعد على الشعور بالدفء وتوفير الطاقة، وإليك قائمة بأفضل الأطعمة المناسبة لارتفاع برودة الطقس:
- الخضراوات الجذرية
- تعتبر الخضراوات مثل البطاطا الحلوة، الشمندر، الجزر، واللفت مثالية لفصل الشتاء. تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات ومعادن تساعد في تعزيز المناعة وتوفير الطاقة.
- الحساء
- حساء الدجاج بالخضراوات هو خيار ممتاز، حيث يمنح الجسم الدفء ويحتوي على البروتينات والفيتامينات الضرورية. كما أن شرب الحساء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.
- الزنجبيل
- يعتبر الزنجبيل من التوابل المفيدة في الشتاء، حيث يساعد في تعزيز الدورة الدموية ويولد حرارة الجسم، مما يجعله مثاليًا لمواجهة برودة الطقس.
- الأطعمة الغنية بالحديد
- مثل اللحوم الحمراء، السبانخ، والفاصوليا السوداء. هذه الأطعمة تساعد في تحسين مستويات الطاقة وتدعم صحة الجسم بشكل عام.
- الحبوب الكاملة
- تناول الحبوب مثل الشوفان، الأرز البني، والشعير يوفر كربوهيدرات معقدة تساعد في الشعور بالشبع وتوليد الطاقة.
- المكسرات والبذور
- تعتبر المكسرات مثل الجوز واللوز والبذور مثل بذور الشيا مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتينات، مما يساعد في تعزيز الطاقة والشعور بالدفء.
- الفواكه الغنية بفيتامين C
- مثل البرتقال، الليمون، والتوت. هذه الفواكه تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة الأمراض الشائعة في فصل الشتاء.
- الشوكولاتة الداكنة
- تعتبر الشوكولاتة الداكنة خيارًا جيدًا لتحسين المزاج وتوفير الطاقة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.
- العسل
- يمكن استخدام العسل كمُحلي طبيعي في المشروبات الساخنة، حيث يساعد في تعزيز الطاقة ويعطي شعورًا بالدفء.
- الأسماك الدهنية
- مثل السلمون، التي تحتوي على أحماض أوميغا-3، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والمناعة.
باتباع هذه النصائح الغذائية، يمكنك تعزيز صحتك والشعور بالدفء خلال فصل الشتاء.