نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: الوكرة يستضيف رافشان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:27 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الأربعاء، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة الوكرة القطري ورافشان الطاجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.
النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3
رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1
رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3
تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0
تركتور سازي تبريز- إيران × الوكرة- قطر 3-3
ترتيب المجموعة الأولى
1- تركتور سازي تبريز: 10 نقاط (16-4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- الوكرة: 4 نقاط (4-6)- تأهل إلى ربع النهائي
3- رافشان: دون نقاط (1- 11)