دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: الوكرة يستضيف رافشان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:27 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة الوكرة القطري ورافشان الطاجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3

رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1

رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3

تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0

تركتور سازي تبريز- إيران × الوكرة- قطر 3-3

ترتيب المجموعة الأولى

1- تركتور سازي تبريز: 10 نقاط (16-4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- الوكرة: 4 نقاط (4-6)- تأهل إلى ربع النهائي

3- رافشان: دون نقاط (1- 11)