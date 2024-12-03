لاتجهليها.. فوائد عصير الليمون مع زيت الزيتون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تعتبر عادة شرب مزيج عصير الليمون مع زيت الزيتون على الريق من العادات الصحية المفيدة في كثير من الثقافات والحضارات القديمة.

ولا تزال هذه العادة محافظة على أهميتها حتى يومنا هذا، فما هي الفوائد الصحية والجمالية لهذا المزيج الرائع؟

أولًا، يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية المعروفة. فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الأساسية كفيتامين (E) والبوتاسيوم. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينول والأوليوروبين التي تعمل على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

أما الليمون فهو مصدر جيد للفيتامين (C) والذي له العديد من الفوائد الصحية. فهو يعزز جهاز المناعة ويساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للجراثيم والفطريات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على حمض الستريك والذي يساعد على تقليل مستويات الحموضة في الجسم.

عند دمج زيت الزيتون مع عصير الليمون، نحصل على مزيج سحري للصحة والجمال. فالزيوت الموجودة في زيت الزيتون تساعد على امتصاص فيتامين (C) الموجود في الليمون بشكل أكبر. كما أن حمض الليمون يساعد على امتصاص المعادن الموجودة في زيت الزيتون بشكل أفضل.

من الفوائد الأخرى لهذا المزيج:

– المساعدة في إنقاص الوزن: يحفز هذا المزيج عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم.

– تحسين صحة الجلد: يساعد على ترطيب الجلد وتقليل مشاكل البشرة كحب الشباب والبثور.

– تحسين وظائف الجهاز الهضمي: يساعد على تحفيز إفرازات المعدة وتنشيط عملية الهضم.

– تعزيز مناعة الجسم: بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات.

– تحسين صحة القلب: بفضل الخصائص المفيدة لزيت الزيتون.