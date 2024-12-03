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لامين يامال يقود تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 22:00 بتوقيت أبو ظبي، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وعاد الثنائي لامين يامال وداني أولمو للتواجد في التشكيلة الأساسية.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، يامال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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