لامين يامال يقود تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 22:00 بتوقيت أبو ظبي، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وعاد الثنائي لامين يامال وداني أولمو للتواجد في التشكيلة الأساسية.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، يامال.