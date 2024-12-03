نشكركم على متابعتكم خبر لامين يامال يقود تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 22:00 بتوقيت أبو ظبي، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وعاد الثنائي لامين يامال وداني أولمو للتواجد في التشكيلة الأساسية.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: إيناكي بينيا.
خط الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي.
خط الوسط: بيدري، كاسادو، أولمو.
خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، يامال.