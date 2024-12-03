أنغام تتقدم ببلاغ رسمي ضد حساب مزور.. اتهامات بتشويه سمعتها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهدت الساحة الفنية المصرية تطورات جديدة مع تقدم المطربة أنغام ببلاغ رسمي ضد حساب مزور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) قام بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعتها.

وأوضح المحامي الخاص بأنغام أن الحساب المذكور قد زعم بشكل كاذب أن الفنانة قامت بشن حملة إلكترونية ضد زميلتها شيرين عبد الوهاب، مما أدى إلى إغلاق قناتها على إحدى المنصات. وأكد المحامي أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وأن هدفها الأساسي هو الإضرار بسمعة أنغام.

بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة على الفور في التحقيق في هذا البلاغ، حيث تقوم وحدة الجرائم الإلكترونية بفحص البيانات المرتبطة بالحساب المشتبه به. وتسعى الجهات المعنية لتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء هذا الحساب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.