كيفية التخلص من الجلد الميت حول الأظافر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - أسباب ظهور الجلد الميت حول الأظافر

ظهور الجلد الميت حول الأظافر يمكن أن يكون مزعجًا ويؤثر على مظهر الأيدي والأقدام. تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الجلد الميت، مثل الجفاف، وقضم الأظافر، واستخدام المنظفات القوية دون وقاية. بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم عدم الترطيب الكافي وسوء التغذية في هذه المشكلة.

خطوات فعالة للتخلص من الجلد الميت حول الأظافر

للتخلص من الجلد الميت حول الأظافر، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة والفعالة التي تساعد في تحسين مظهر الأيدي والأقدام.

1. نقع الأظافر في الماء الدافئ

يُعتبر نقع الأظافر في الماء الدافئ من الطرق البسيطة والفعالة لتليين الجلد الميت وجعله أسهل للإزالة. يُمكن إضافة قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لزيادة التغذية وترطيب الجلد.

2. تقشير الجلد الميت

ينصح باستخدام مقشر لطيف لإزالة الخلايا الميتة حول الأظافر. يمكن تحضير مقشر منزلي من السكر وزيت الزيتون، أو استخدام مقشر متوفر في السوق يحتوي على مركبات طبيعية.

3. استخدام أداة الدفع

بعد تليين الجلد، استخدم أداة دفع الزوائد الجلدية بلطف لدفع الجلد الميت بعيدًا عن الأظافر. يجب الحرص على عدم الضغط بقوة لتجنب أي إصابة أو تهيج للجلد.

4. ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها

الترطيب هو خطوة أساسية للحفاظ على صحة الأظافر والجلد المحيط بها. يمكن استخدام مرطب غني بمكونات مثل الألوفيرا أو زبدة الشيا لتعزيز الترطيب والحماية من الجفاف.

5. الحفاظ على نظام غذائي صحي

لتجنب تراكم الجلد الميت، يوصى بتناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد، مثل البيوتين والفيتامينات A و E. تناول أطعمة غنية بالخضروات والفواكه يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الجلد وصحته.

نصائح إضافية للعناية بالأظافر

تجنب قضم الأظافر لتفادي تهيج الجلد المحيط.

ارتداء قفازات عند استخدام المنتجات الكيميائية أو أثناء غسل الصحون.

استشارة طبيب الجلدية في حال استمرار المشكلة أو تفاقمها.

تنفيذ هذه الخطوات بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين مظهر الأظافر ويجعلها تبدو أكثر صحة وجمالًا. الحفاظ على روتين عناية دورية هو المفتاح للتمتع بأيدي وأقدام ناعمة وجذابة دائمًا.