ألكسندر أرنولد يعطي دفعة كبيرة لنادي ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدافع الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، والذي ينتهي عقده مع ليفربول، الصيف المقبل.

ولم يتوصل أرنولد لاتفاق مع الريدز، بشأن تجديد العقد، حتى الآن، فيما يعد اللاعب هدفاً رئيسياً لنادي ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ذا أتليتك” البريطانية، فإن أرنولد أظهر ولاء ورغبة كبيران في الاستمرار داخل نادي ليفربول، ولذلك يعمل النادي جاهداً لتجديد عقده.

وأفادت الشبكة، بأنه لم تحدث أي تطورات في المحادثات بين الطرفين، ولكن رغبة اللاعب وما أظهره من تصميم لأجل البقاء، قد تدفع المفاوضات قدماً في الأيام المقبلة.

وأشارت الشبكة، إلى أنه رغم الأنباء الأخيرة إلا أن ريال مدريد يعمل جاهداً لتلبية طلبات أرنولد وإقناعه بالانتقال إلى “سانتياغو برنابيو” الصيف المقبل.