أطعمة فعالة للسيطرة على النقرس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - ما هو النقرس وأسبابه؟

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يتميز بآلام شديدة وتورم في المفاصل، وعادة ما يبدأ في مفصل واحد مثل إصبع القدم الكبير. يحدث هذا المرض نتيجة لتراكم حامض اليوريك في الجسم، والذي يتشكل نتيجة لتحلل البورينات؛ وهي مركبات كيميائية توجد في بعض الأطعمة والمشروبات. زيادة مستويات حامض اليوريك قد تؤدي إلى تكوين بلورات حادة في المفاصل، مما يسبب الألم والالتهاب.

أطعمة تساعد في السيطرة على النقرس

السيطرة على النقرس تشمل النظام الغذائي وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البورينات. هنا نعرض بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات حمض اليوريك في الدم:

1. الكرز

الكرز يعتبر من الفواكه المفيدة لمرضى النقرس، حيث يمكن أن يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك ويقلل من الالتهابات في الجسم. يُنصح بتناول حصة يومية من الكرز أو شرب عصير الكرز لتخفيف حدة الأعراض.

2. القهوة

الدراسات أظهرت أن القهوة قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بالنقرس. يُعتقد أن القهوة تعمل على تقليل مستويات حمض اليوريك، لكن يجب تناولها باعتدال لتجنب الآثار الجانبية مثل زيادة معدل ضربات القلب والأرق.

3. المياه

شرب كميات كافية من المياه يساعد في طرد حمض اليوريك من الجسم عن طريق البول. الحفاظ على ترطيب الجسم يمكن أن يقلل من فرص تكوين بلورات حمض اليوريك في المفاصل.

4. الألبان قليلة الدسم

منتجات الألبان قليلة الدسم تُظهر قدرتها على تقليل مستويات حمض اليوريك. يُفضل تناول الحليب والزبادي منزوع الدسم كجزء من النظام الغذائي اليومي.

5. الخضروات

العديد من الخضروات تحتوي على نسبة منخفضة من البورينات وبالتالي فهي مناسبة لمرضى النقرس. يمكن تضمين البروكلي، والسبانخ، والكرفس في النظام الغذائي لتحسين الصحة العامة والسيطرة على النقرس.

نصائح إضافية للوقاية من النقرس

تجنب الأطعمة الغنية بالبورينات مثل اللحوم الحمراء والمحار والأسماك الدهنية.

الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة التي تزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

تجنب تناول الكحول، خاصة الجعة التي تحتوي على مستويات عالية من البورينات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين اللياقة البدنية وتقليل مستويات حمض اليوريك.

باختيار الأطعمة المناسبة واتخاذ بعض التدابير الصحية، يمكن للأشخاص الذين يعانون من النقرس السيطرة بشكل فعّال على أعراضهم وتحسين نوعية حياتهم.