الدوري الألماني .. باير ليفركوزن يتجاوز يونيون برلين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - حقق باير ليفركوزن فوزاً هاماً على مستضيفه يونيون برلين، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري الألماني.

ثنائية ليفركوزن حملت توقيع كلاً من جيريمي فريمبونج (د2)، وباتريك شيك (د71)، فيما سجل جيونغ وو (د29) هدف يونيون برلين الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز 11.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– فيردر بريمن × شتوتجارت 2-2.

– فرايبورج × بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1.

– أوجسبورج × بوخوم 1-0.

– لايبزيج × فولفسبورج 1-5.