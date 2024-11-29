التعب المزمن مقابل النعاس المفرط: هل تعرف الفرق؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق خلال يومهم، ولكن هل هذا التعب طبيعي أم أنه يشير إلى مشكلة صحية أكبر؟ غالبًا ما يتم الخلط بين التعب المزمن والنعاس المفرط، ولكن هناك اختلافات مهمة بينهما.

ما الفرق بين التعب المزمن والنعاس المفرط؟

التعب المزمن: هو شعور مستمر بانخفاض الطاقة، ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الإجهاد، وسوء التغذية، وقلة النوم.

النعاس المفرط: هو الرغبة الشديدة في النوم خلال النهار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، ويمكن أن يكون مصحوبًا بنوبات نوم مفاجئة.

أسباب النعاس المفرط:

اضطرابات النوم: مثل انقطاع النفس النومي والأرق.

الحالات العصبية: مثل النوم القهري ومرض باركنسون.

متلازمة التعب المزمن.

الاكتئاب والقلق.

قصور الغدة الدرقية.

فقر الدم.

آثار جانبية للأدوية.

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

أهمية التمييز بينهما:

التمييز بين التعب المزمن والنعاس المفرط مهم لتحديد السبب الأساسي والعلاج المناسب. فالنعاس المفرط يمكن أن يكون علامة على وجود حالة صحية كامنة تتطلب العلاج الطبي.

كيفية التعامل مع النعاس المفرط:

جدول نوم منتظم: حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

بيئة نوم مريحة: قم بإنشاء بيئة نوم هادئة ومظلمة وباردة.

تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: ولكن تجنب التمارين القوية قبل النوم مباشرة.

تقليل القيلولة: إذا كنت تشعر بالحاجة إلى القيلولة، فاجعلها قصيرة ولا تتجاوز 30 دقيقة.

الاستشارة الطبية: إذا استمر النعاس المفرط، فاستشر طبيبك لتشخيص السبب ومعالجته.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من النعاس المفرط بشكل مستمر، أو إذا كان يؤثر على حياتك اليومية، فاستشر طبيبك. قد يحتاج الطبيب إلى إجراء بعض الفحوصات لتحديد السبب الأساسي.